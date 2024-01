Dolph Lundgren sarà presto protagonista del film d’azione Wanted Man, progetto da lui interpretato e anche diretto dopo film come Caste Falls e Icarus.

Nel corso di un’intervista con Comicbook, l’attore ha parlato dei registi che hanno avuto un impatto su di lui, come potete leggere a seguire:

Ho imparato molto da colui che mi ha dato il mio primo lavoro, ovvero Sidney Furie. È un regista di vecchia data che ha lavorato con Marlon Brando e Michael Caine. […] Ho imparato molto da lui. E ho imparato da [Sylvester] Stallone cosa significa avere disciplina e preparazione. Non ho mai lavorato con Clint Eastwood, ma ho letto sul suo stile, e so che non ama girare molti ciak. Gli piace fare in fretta e faccio lo stesso nel mio lavoro di regista. Mi piace rendere le cose semplici e godibili per tutte le persone coinvolte.