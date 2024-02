La leggenda dell’animazione Don Bluth era presente lo scorso weekend al MegaCon di Orlando. In quell’occasione, Bluth ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua lunga carriera (ha infatti 86 anni). Tra questi, il suo incontro/scontro con Walt Disney in persona!

Ecco cosa ha detto:

Mi sono scontrato con lui mentre stavo giocando a pallavolo con tutti gli altri artisti, e non avevo nemmeno idea che fosse nell’edificio di animazione. Non lo sapevo neanche. Ero tutto sudato e sporco dopo un’ora a giocare a pallavolo, e stavamo andando a fare la doccia nella parte inferiore dell’edificio dell’animazione, dove c’è ovviamente una doccia. Qualcuno mi ha lanciato la palla, mi sono girato e l’ho presa. E poi, girandomi di nuovo, mi sono scontrato… con Walt Disney.

Continua:

E non sapevo che fosse Walt. Giù, sono caduto a terra. Lui stava in piedi. E comunque, ho guardato su ed era come una scena direttamente tratta da Bambi, dove il cerbiatto guarda su al cervo adulto. È come quella scena lì. Stavo guardando su e non sapevo chi fosse. Mi scavalcò, si girò e disse: “Andrai più lontano se rallenti. Consiglio personale”.

Conclude il racconto:

Quella storia si diffuse in tutto lo studio entro mezz’ora. Ero il bersaglio delle risate. Ma il mio caro amico John Lounsbery mi disse: “Sai una cosa? Gli sei sbattuto contro. E allora? Lui chiederà di te.” E infatti lo fece. Quindi è una storia meravigliosa e ha avuto un lieto fine.

Un lieto fine come nella più classica tradizione Disney che Don Bluth conosce bene. Non per niente ha lavorato a cartoni animati come Robin Hood, Le avventure di Winnie the Pooh, Le avventure di Bianca e Bernie e Red e Toby nemiciamici.

