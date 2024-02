Il tempo del 3D e delle sperimentazioni nell’animazione a fronte di grandi (esagerati) investimenti sta per finire. Almeno, questo è quello che pensa il leggendario animatore 86enne Don Bluth.

Bluth era presente lo scorso weekend al MegaCon di Orlando in un panel organizzato da ComicBook dal titolo “Storia dell’animazione con Don Bluth”.

Qui il regista e animatore ha espresso la sua opinione sul futuro dei film animati. Ecco cosa ha detto:

Credo che ci sarà un momento in cui, come li chiamo io, gli addetti ai lavori finalmente diranno a se stessi: “Possiamo guadagnare più soldi con l’animazione disegnata in 2D rispetto a quanto facciamo con quella in 3D.”