In un’intervista video con GQ, Don Cheadle ha raccontato un aneddoto sulla realizzazione dei video parodia di Funny or Die in cui veste i panni di Captain Planet, noto eroe ambientalista della serie animata degli anni ’90. L’attore, celebre come War Machine nei film Marvel e visto di recente in Rumore bianco, aveva quasi abbandonato le riprese quando gli è stata mostrata una foto del personaggio, salvo poi tornare sui suoi passi. Ecco le sue parole:

Mi siedo sulla sedia del trucco e iniziano a propormi una vernice blu per il viso. E io faccio: “Che cos’è?”. E loro: “Beh, è Capitan Planet“. E io: “Non voglio farlo“. E loro: “Beh, questo è l’aspetto di Capitan Planet” e mi hanno mostrato la sua foto. Io ho detto: “È ridicolo. Non voglio farlo“. Stavo per andarmene e non so come mi abbiano convinto a farlo. Qualcuno mi ha convinto a farlo. Così l’ho fatto e mi sono subito pentito dopo averlo girato. Ma poi l’ho visto e mi ha fatto ridere, quindi ho pensato che fosse piuttosto divertente e ora è assurdo quante persone parlino di quel personaggio.

Nei video, che potete vedere qui sotto, Cheadle interpreta una versione del personaggio che inizia a trasformare le persone in alberi in una contorta sete di vendetta.

