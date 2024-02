Donald Glover non è nuovo all’universo di Spider-Man. Lo abbiamo visto infatti nei panni di Aaron Davis/Prowler sia in Spider-Man: Homecoming che in in cammeo nel film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

E in un recente video realizzato con Vanity Fair è stato chiesto alla star se lo vedremo mai una versione live-action di Miles Morales. Glover ha risposto alla domanda scherzando poi sul suo improbabile ingaggio per tale ruolo o per una variante di Spidey:

Ci sarà sicuramente un live-action su Miles Morales, e credo che probabilmente si preoccupino di più del fatto che io sia Prowler o qualcosa del genere. Penso di essere troppo vecchio per poter interpretare Spider-Man.

