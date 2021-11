Il registaha recentemente parlato con Deadline di, suo nuovo film in arrivo a natale su Netflix con un cast stellare, che comprende, tra i tanti, anche nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill.

Il regista si è principalmente focalizzato sulla nota scena dello Studio Ovale della Casa Bianca che appare nel trailer, rivelando che l’improvvisazione ha avuto un ruolo chiave per la riuscita della sequenza:

Quel gruppo di persone non sarebbe potuto essere più felice di essere in quel falso Studio Ovale a fare quella scena. Erano quasi intimoriti da Meryl Streep perché probabilmente è la più grande attrice cinematografica di sempre e poi veniamo a scoprire che è una persona deliziosa, con questa generosa risata, che potrebbe improvvisare per tutto il giorno. Jonah Hill è uno dei più grandi improvvisatori di sempre, e questo è stato di grande ispirazione per Jen e Leo, e anche per Rob Morgan. Abbiamo girato quella scena per due interi giorni e il primo montaggio ammontava a 16 minuti, non mi sono mai stancato di guardarlo. Il problema è che non puoi fare iniziare un film con una scena da 16 minuti in cui praticamente non succede nulla. Hank Corwin è uno dei più grandi montatori di sempre e ha trasformato quel segmento in un pezzo di danza di Fred Astaire. Ho mostrato il primo montaggio ad alcune persone, quei 16 minuti con dei grandi attori, montati da uno dei grandi montatori e tutti pensavano di poterlo guardare per ulteriori cinque minuti, ma abbiamo dovuto ridurre la scena nel montaggio finale.