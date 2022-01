Don't Look Up

, il nuovo film di Adam McKay (Fratellastri a 40 anni, La grande scommessa) interpretato da un cast che comprende star del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill ai quali si aggiungono Ron Perlman, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Michael Chiklis, Ariana Grande, Himesh Patel, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Melanie Lynskey e Tomer Sisley è approdato su Netflix solo dal 24 dicembre ma è già tempo di record.

Il colosso dello streaming ha difatti reso noto che Don’t look up, in poco più di dieci giorni, è già diventato il terzo più visto di sempre su Netflix. Nella top ten delle pellicole più viste sulla piattaforma nei primi 28 giorni di permanenza online, Don’t look up è subito salito sul gradino più basso del podio con 263.320.000 pre di visualizzazioni.

Ecco, a seguire, la chart completa:

Come noto, da qualche mese Netflix ha cambiato la maniera con cui segnalare gli “ascolti” dei suoi contenuti. Ora non viene più segnalato il numero di account che hanno visionato un determinato contenuto (cioè il numero di account che hanno visto almeno 2 minuti di un qualche documentario, di un qualche film o di una qualche serie TV), bensì il numero di ore visualizzate.

LEGGI ANCHE – Leonardo DiCaprio spiega cosa ha amato del finale del film

Trovate tutte le informazioni su Don’t look up nella nostra scheda del film.

FONTE: Top 10 Netflix