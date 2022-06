Don't Look Up

Durante una chiacchierata con il The New York Times ha parlato del suo ruolo in, il film di Adam McKay arrivato alcuni mesi fa su Netflix.

Ecco un estratto dall’articolo:

Cerchi ruoli specifici da interpretare nei film? Sono nella posizione fortunata di poter rifiutare ruoli, perciò non sono una vittima assoluta del fato. Dopo personaggi molto esplosivi come Rooster [in Jerusalem a teatro], sono più interessato a personaggi implosivi come Cromwell in “Wolf Hall” o Abel in “Il ponte delle spie”. Dove piazzeresti un personaggio come Peter Isherwell di “Don’t Look Up”? Suppongo che il ruolo in quel film potesse essere una di quelle due cose. Avrebbe potuto essere un personaggio molto più espressivo come Elon Musk, ma parlandone con Adam [McKay] eravamo più interessati alla sua incapacità di comunicare. C’è una barriera effettiva tra quel tipo di persona e un legame vero, intimo e soddisfacente con altri esseri umani, ma anche piante, animali e qualunque cosa sul pianeta. Lui non sapeva come farlo.

