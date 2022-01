Don't Look Up

Tra le tante sorprese e curiosità legate a, una ha lasciato spiazzati diversi fan: si tratta di un numero di telefono che compare nel film diche, se chiamato nel “mondo reale”, corrisponde a una linea erotica.

In una scena del disaster movie, l’astronomo Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) rilascia una dichiarazione ufficiale, un messaggio indirizzato a tutti gli esseri umani, per informare il pianeta dell’imminente disastro: un vero e proprio public service announcement sponsorizzato dall’Ente federale per la gestione delle emergenze e dalla multinazionale di telecomunicazioni BASH (un colosso fittizio guidato dal personaggio di Mark Rylance). Nel messaggio viene comunicato un numero verde che dovrebbe rappresentare uno strumento utile a tutti coloro che cercano “la pace della mente” in questo momento di difficoltà:

In questo momento, milioni di voi hanno gli stessi dubbi e domande sulla cometa in avvicinamento. Per questo BASH Cellular, assieme al governo degli Stati Uniti, ha creato un numero verde gratuito per rispondere a tutte le vostre domande.

Non sappiamo esattamente quali siano i servizi offerti dal numero verde, ma verosimilmente dovrebbe includere un consulto psicologico.

Nel mondo reale, invece, risponde la registrazione di una sex line che recita:

Benvenuto nella linea telefonica più calda d’America. Ragazzi, donne focose attendono di parlare con voi. Premete 1 ora. Ragazze, per parlare con uomini interessanti ed eccitanti premete 2 e vi collegherete gratuitamente ora.

Non è chiaro se si tratti di uno scherzo voluto o una pura coincidenza, anche se è difficile immaginare che nel film di Adam McKay sia stato inserito un numero senza fare delle verifiche: solitamente vengono utilizzati numeri fittizi. Non sarebbe invece la prima volta che Netflix associa un messaggio a un numero telefonico che compare in un suo prodotto. Anche perché il fatto che al numero verde del film corrisponda una hotline sexy è assolutamente in linea con l’umorismo caustico di McKay…

Watching Don’t Look Up and, naturally, I had to call the number they listed for an information hotline to talk to scientists. pic.twitter.com/KE8n6ruwsi — talia jane (@taliaotg) December 29, 2021

La pellicola è interpretata da una lista di star pressoché infinita che comprende Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, ma anche Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

Per tutte le notizie e gli approfondimenti su Don’t look up non dovete fare altro che andare a visitare la scheda del film.

Fonte: NME