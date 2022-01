, il film Netflix diretto dacon un cast d’eccezione, ha scatenato un intendo dibattito scientifico, come riporta CBS News

Il dibattito, con ipotesi alla domanda: “Sarebbe possibile distruggere una cometa in rotta di collisione con il nostro pianeta?” ha condotto alla pubblicazione di un saggio firmato da Philip Lubin e Alexander N. Cohen, del dipartimento di fisica dell’Università della California, intitolato Don’t forget to look up.

Stando ai due fisici, un asteroide della stessa grandezza di quello che spazzò via i dinosauri dalla Terra 65 milioni di anni fa potrebbe essere distrutto e disperso nello spazio da esplosioni nucleari anche se scoperto sei mesi prima dell’impatto:

Abbiamo mostrato come nel caso estremo di un avvertimento di sei mesi prima dell’impatto di un asteroide o una cometa di 10km di diametro, l’umanità potrebbe teoricamente difendersi con bombe nucleari lanciate 5 mesi prima dell’impatto e un intercettatore lanciato un mese prima dell’impatto.

La scienza indica che i corpi “ammazza-pianeti” sono molto rari, con una media di uno ogni cento milioni di anni.

