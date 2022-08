Don’t Worry Darling: Florence Pugh critica chi si focalizza solo sulle scene di sesso con Harry Styles

Tra i momenti di cui si è più discusso dopo i primi trailer di Don’t Worry Darling, il thriller di Olivia Wilde che sarà presentato a Venezia, ci sono le scene di sesso tra Florence Pugh e Harry Styles.

L’attrice ha toccato l’argomento durante un’intervista con Harper’s Bazaar, criticando chi si concentra solo su quell’aspetto del film:

Quando tutto si riduce alle tue scene di sesso o all’uomo più famoso al mondo che fa sesso orale non rispecchia il motivo per cui facciamo questo lavoro, non è il motivo per cui mi trovo in questa industria.

Ovviamente vista la natura legata all’ingaggio della pop star più famosa al mondo è naturale parlare di certe cose, ma non è quello di cui parlerò io perché questo film è più importante e più complesso di questo. Così come lo sono le persone che ci hanno lavorato.