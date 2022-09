Hocus Pocus 2, con Bette Midler, Kathy Najimi, Sarah Jessica Parker e Doug Jones, sarà disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus dal 30 settembre!

Doug Jones. Attore. Mimo. Ma, soprattutto, Re dei Mostri.

Da quando l’abbiamo visto seminare il panico per le strade di Gotham City insieme agli altri clown della banda del “Triangolo Rosso”, l’attore, classe 1960, ci ha regalato delle performance indimenticabili e iconiche senza che le persone potessero vedere davvero la sua vera faccia. Pensiamo solamente ai tanti ruoli che ha interpretato per Guillermo del Toro, per cui è una sorta di presenza fissa da Mimic fino all’Uomo Anfibio di La forma dell’acqua. Ma prima di del Toro e della fama da Creature Actor, c’è stata una parte in un film che, malgrado l’insuccesso iniziale, sarebbe poi diventato un cult. Parliamo, chiaramente, di Hocus Pocus di Kenny Ortega che, malgrado il magro box office iniziale, è poi diventato un autentico cult grazie all’home video. In quella pellicola, il dinoccolato Doug Jones vestiva i panni démodé e putrefatti di Billy Butcherson, l’ex fidanzato di Winifred Sanderson, la strega interpretata da Bette Midler.

Dopo quasi trent’anni, la Disney ha finalmente realizzato il seguito, Hocus Pocus 2, disponibile dal 30 settembre in streaming esclusivo su Disney Plus. Ed è stato proprio in occasione della premiere mondiale di New York che abbiamo potuto intervistare, via zoom, il re dei Mostri.

Doug, so che è un junket Disney, ma dovevo indossare necessariamente una maglia di Batman in onore della prima volta che ti ho visto in un film, in Batman – Il Ritorno di Tim Burton.

Grazie mille! Wow!

Sono un grande fan del tuo lavoro. E parlando di lavoro, pensi che col passare degli anni l’attitudine di Hollywood sia cambiata verso quegli attori che, come te, sono specializzati nei “fare i mostri” e nel recitare sotto tanto make-up?

Sì, assolutamente, penso che l’attitudine sia cambiata, anche verso i mostri nei film. Sai, è tutto cominciato con i grandi Mostri Classici della Universal nella leggendaria epoca del Bianco e nero. Avevamo il mostro della Laguna Nera, Frankenstein, l’Uomo Lupo, Dracula. Quei mostri erano vere e proprie star del cinema! Erano protagonisti di storie che creavano empatia col pubblico. Poi, per un po’, quella tipologia di mostri è stata accantonata, si è passati maggiormente allo splatter, ai boogeyman che inseguono le vittime nei corridoi. Poi però è arrivato un regista come Guillermo del Toro e ha ravvivato quella tradizione con i suoi film di mostri che propongono delle grandi storyline. Mostri con cui avere una connessione emotiva, mostri che hanno un cuore. Ora mi ritrovo a interpretare ancora una volta Billy Butcherson in Hocus Pocus 2. Non è propriamente un mostro, nel senso che è un uomo. Solo che è morto! Ha un elemento mostruoso, ma anche divertente e buffo. Più family friendly se vogliamo. Anche perché ha una storia molto carina che attraversa entrambi i film e ti ritrovi a fare il tifo per lui quando capisci di cosa si tratta.

Di sicuro hai molti bei ricordi sulla realizzazione del primo film. Cosa mi puoi dire di questo ritorno sul set insieme al cast originale?

Wow, rivedere Bette Midler, Kathy Najimi, Sarah Jessica Parker con addosso i loro gloriosi costumi delle sorelle Sanderson… È come se tutti fossimo semplicemente scivolati di nuovi nei panni dei personaggi del primo Hocus Pocus con estrema facilità. È stato anche più facile di quanto mi aspettassi. Sai, magari ero un po’ più preoccupato per me stesso, nel senso che ora ho superato i 60 e [si mette a fare delle divertenti e contorte mosse, ndr.] mi domandavo se sarei riuscito a fare le stesse mosse buffe e snodate che servivano al personaggio o sarei caduto a pezzi durante le riprese? Grazie al cielo è andato tutto bene e sono ancora tutto intero! È stata una gioia tornare a lavorare con loro e sai, dal primo film al secondo sono passato dall’essere un fan adorante senza alcun credito cinematografico – beh, a parte Batman – Il Ritorno come mi hai ricordato – a oggi, in cui un sacco di cose sono accadute nella mia vita e nella mia carriera. Per certi versi mi sento più alla pari con queste fantastiche signore, ma, per altri, sono ancora un fan in adorazione!

Cosa ti ha regalato, di unico, il partecipare a Hocus Pocus 2?

Indubbiamente il poter continuare a raccontare una storia che amo moltissimo che risale agli esordi della mia carriera cinematografica. Negli anni mi è stato chiesto tante volte se c’era un personaggio che avrei amato interpretare di nuovo e finivo sempre per rispondere Billy. Beh, anche Silver Surfer a onor del vero. Ma ho sempre desiderato esplorare più a fondo la sua storia e scoprire qualcosa in più anche sulle sorelle Sanderson, come sono diventate quello che sono, quale era il ruolo di Billy in tutto ciò. Poi c’è anche la questione collegata al fandom del film che, negli anni, è cresciuto esponenzialmente grazie all’home video e ai vari formati che sono arrivati nel corso del tempo, anno dopo anno, e con le repliche televisive. I fan hanno chiesto per anni un seguito ed è stato bellissimo poter finalmente rispondere “Sì” alla domanda “Farete un sequel di Hocus Pocus 2?”.

Doug, per chiudere devo farti una domanda “E se…?”. Conosci Guillermo del Toro dai tempi di Mimic. Lui sta tentando da anni di portare di fare un film da Le montagne della follia di Lovecraft. Al cinema non c’è riuscito e tempo fa ha detto “Magari qualcosa di più piccolo e folle con uno streamer”. Ipotizziamo che le brave persone della Disney decidano di dargli i soldi e farglielo fare sotto il banner 20Th Century Studios o Hulu, parteciperesti al progetto?

Se è un film che ha a che fare con i mostri o le atmosfere inquietanti e ultraterrene, non puoi non volere Guillermo del Toro alla regia di un film simile. Ormai sa che, per quanto mi riguarda, non ho neanche bisogno di leggere la sceneggiatura. Prendi quello che è accaduto con La forma dell’acqua. Quando me lo propose non aveva neanche la sceneggiatura, mi domandò semplicemente se volessi interpretare un altro uomo pesce dopo Abe Sapien nei due Hellboy. Lì per lì gli chiesi “Un altro? Ma quanti uomini pesce può interpretare un uomo nel corso della sua vita?” ma lui mi spiegò [imita la voce di del Toro] “Sarai il protagonista romantico del film!”. Era tutto quello che avevo bisogno di sentire. Se lui mi dice “Doug, ho bisogno di te” la mia risposta è “Sì, poi più in avanti mi spiegherai di cosa si tratta”. Quindi se decidesse di girare Le montagne della follia e mi chiedesse di prendere parte al progetto risponderei con un gigantesco Sì.

