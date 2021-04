Secondo quanto riportato da Deadline (Agents of S.H.I.E.L.D.) e(P.S. ti amo ancora) sarebbero entrati a far parte del cast dell’adattamento cinematografico di, lungometraggio targato HBO Max e Warner Bros. tratto dall’omonima opera letteraria di Jennifer E. Smith pubblicata nel 2019.

La stessa Smith e Lauren Graham (Una mamma per amica) si occuperanno di adattare il libro. La storia del romanzo segue Hugo, un ragazzo che viene scaricato dalla propria ragazza prima di un viaggio in treno programmato che li avrebbe portati in vari luoghi d’America. I biglietti per il viaggio sono nominativi e non rimborsabili. Intanto Mae inizia a vacillare dopo essere stata rifiutata dalla University of Southern California. La ragazza si imbatte poi nell’annuncio pubblicato da Hugo che cerca un sostituto per il viaggio. Mae è certa che si tratta dell’avventura di cui ha bisogno per scrollarsi di dosso la delusione appena avuta.

Jennifer Davisson e Phillip Watson della Appian Way produrranno il film. Jordan Fisher figurerà anche come produttore esecutivo.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!