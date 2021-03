Dove vedere i film candidati all’Oscar 2021? Sono state annunciate ieri le nomination alla 93esima edizione degli Academy Awards, e in vista della cerimonia di premiazione, che si terrà il 25 aprile, molti si chiederanno dove è possibile recuperare i film candidati. Contrariamente al solito, infatti, non sarà possibile farlo andando al cinema – almeno finchè le sale non riapriranno.

Molti candidati sono stati però distribuiti direttamente in streaming, per via della pandemia, e sono disponibili in digitale. Pochissimi non hanno ancora un distributore, altri invece aspetteranno chiaramente sia la riapertura dei cinema che il risultato degli Oscar per uscire al cinema (o in una formula ibrida o solo in digitale, questo ancora non possiamo saperlo).

OSCAR NOMINATION 2021: L’ELENCO DI DOVE VEDERE I FILM CANDIDATI

Mank: il film di David Fincher, candidato a ben 10 Oscar, è disponibile su Netflix.

The Father : il film di Florian Zeller con Anthony Hopkins e Olivia Colman, candidato a 6 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da BIM.

: il film di Shaka King, candidato a 6 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da Warner Bros. Minari : il film di Lee Isaac Chung, candidato a 6 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da Academy Two.

: il film di Lee Isaac Chung, candidato a 6 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da Academy Two. Nomadland: il film di Chloé Zhao, candidato a 6 premi Oscar, uscirà il 30 aprile su Star e appena possibile al cinema.

Sound of Metal: il film di Darius Marder, candidato a 6 premi Oscar, è disponibile su Amazon Prime Video.

Il processo ai Chicago 7: il film di Aaron Sorkin, candidato a 6 premi Oscar, è disponibile su Netflix.

Ma Rainey’s Black Bottom: il film di George C. Wolfe, candidato a 5 premi Oscar, è disponibile su Netflix.

Una donna promettente (Promising Young Woman): il film di Emerald Fennell, candidato a 5 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da Universal Pictures.

Quella notte a Miami… (One Night in Miami): il film di Regina King, candidato a 3 premi Oscar, è disponibile su Amazon Prime Video.

Soul: il film di Pete Docter, candidato a 3 premi Oscar, è disponibile su Disney+.

Un altro giro (Druk): il film di Thomas Vinterberg, candidato a 3 premi Oscar, verrà distribuito prossimamente al cinema da Movies Inspired insieme a Medusa Film.

Borat: Seguito di film cinema: il film di Jason Woliner, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile su Amazon Prime Video.

Collective: il documentario, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile sulla piattaforma di I Wonder Pictures.

Emma .: il film di Autumn de Wilde, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile in home video, a noleggio e acquisto sulle piattaforme digitali.

Mulan: il film di Niki Caro, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile su Disney+.

Pinocchio: il film di Matteo Garrone, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile su Sky, Now Tv, in home video, in noleggio e acquisto sulle piattaforme digitali.

Tenet: il film di Christopher Nolan, candidato a 2 premi Oscar, è disponibile in home video, a noleggio e acquisto sulle piattaforme digitali.

Se avete segnalazioni o correzioni potete farcele nei commenti!