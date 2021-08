Quando è uscito il primo trailer di, in molti si sono fatti una semplice domanda: dov’erano questi eroi durante i fatti di Avengers: Endgame? Perché non hanno aiutato Captain America e gli altri a sconfiggere Thanos?

Nel lungo speciale dedicato da Entertainment Weekly al film di Chloe Zhao, i produttori Kevin Feige e Nate Moore rassicurano tutti: c’è un motivo molto preciso per cui gli Eterni non si sono visti finora e non sono mai intervenuti nella Storia, e deriva dalla posizione che ha la storia nell’Universo Cinematografico Marvel. Eternals sarà una storia “sostanzialmente autonoma, incentrata nello specifico su questi 10 personaggi e i loro viaggi insieme”, e sarà ambientato dopo i fatti di Avengers: Endgame.

La missione degli Eterni sulla Terra sarà quella di proteggere il pianeta dai Devianti: un unico scopo che impedisce loro di interferire con le vite e le attività degli esseri umani. Nate Moore sottolinea però che Eternals è “parte stessa del tessuto dell’Universo Cinematografico Marvel”, e fa un parallelo con Guardiani della Galassia, altro film nato con una storia autonoma che in realtà è servito ad ampliare lo spettro dell’Universo Cinematografico Marvel. Eternals, insomma, contribuirà a spingere in avanti la trama complessiva della Fase 4.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

