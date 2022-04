LEGGI – La nostra recensione

DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA: LE RECENSIONI

si prepara a uscire al cinema in questi giorni in diversi territori – tra cui Regno Unito e Italia (negli Stati Uniti invece arriverà il 20 maggio) – e così ecco arrivare online le prime recensioni dell’atteso secondo episodio cinematografico dell’amata serie, diretto questa volta da Simon Curtis e scritto come sempre da Julian Fellowes.

Screen International – Downton Abbey 2 – Una nuova era propone esattamente lo stesso di qualsiasi altra incarnazione di Downton Abbey, con un finale strappalacrime per il fanbase di appassionati.

Entertainment Weekly – Una nuova era utilizza una formula molto raffinata e quasi pretenziosa, dall’apertura a volo d’uccello sulle torri con le guglie e i prati ricoperti di erba vellutata, al suo finale flou, ma l’impressione è comunque di essere a casa.

IndieWire – C’è ancora vita in queste ossa, alla fine? La risposta è sì, con delle riserve, molte delle quali sono ben evidenti in questo morbido, schiumoso, occasionalmente commovente e spesso poco coeso sequel diretto da Simon Curtis.

Deadline – Diversi momenti tirano le corde del cuore con efficacia, e vendono seguiti rapidamente da momenti in cui si sorride: è un film costruito per rallegrare e rassicurare le persone.

Independent – L’umorismo non si evolve mai troppo oltre il ridacchiare dei francesi o il trattare la classe operaia come un’attrazione pittoresca da osservare.

Irish Times – Nonostante tutti i compromessi morali e la confusione narrativa, non si può dire che Una nuova era sia noioso. C’è un senso costante di avere davanti a sé attori eccellenti che fanno del loro meglio per ottenere il meglio da del materiale piuttosto innocuo.

The Guardian – Il secondo – e si spera ultimo – spinoff cinematografico della serie di Julian Fellowes è più esagerato, sciocco, e innegabilmente divertente che mai.

Variety – In questo sequel nulla di quello che accade può turbare troppo, per non minacciare l’affetto che i fan provano per ciò che c’è stato prima. Finanche nel dire addio a un personaggio, il film non corre troppi rischi.

THR – Nonostante la promessa di un cambiamento rivoluzionario presente nel titolo, il film è sostanzialmente la solita roba, il che farà assolutamente piacere ai devoti fan della serie tv.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.