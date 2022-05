, il secondo film basato sulla serie Tv di Julian Fellowes, è già arrivato in svariati mercati internazionali, fra cui Italia e Inghilterra e anche se è ancora presto per tirare le somme della performance al box office si può comunque speculare sull’eventualità di un terzo film.

È stato proprio questo l’argomento di discussione di un’intervista rilasciata da Julian Fellowes a Sky News.

L’ideatore della serie tv ha spiegato:

Non conosco la risposta a questa domanda sul futuro, la verità è che se il pubblico ne vorrà ancora e se il cast ne vorrà fare altri, sono sicuro che troveremo una maniera per consegnarne un altro. Ma se la corsa dovesse finire qua, non sarebbe un problema. Abbiamo donato un po’ d’intrattenimento alle persone per svariati anni e questa cosa mi rende molto felice. A conti fatti, sono uno spirito semplice.