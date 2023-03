Drag Me to Hell: Sam Raimi sta esplorando le possibilità di un sequel

A 15 anni dall’uscita di Drag Me to Hell sembra proprio che sia finalmente in sviluppo un sequel della pellicola di Sam Raimi.

Durante un botta e risposta su Reddit per la promozione di 65 con Adam Driver, il regista ha svelato che la sua casa di produzione sta esplorando varie possibilità per un sequel:

La squadra alla Ghost House Pictures, Romel Adam e Jose Canas, stanno cercando di trovare un’idea per una storia che possa essere efficace e sono ansioso di scoprire se ci riusciranno!

Con un budget di 30 milioni di dollari, Drag Me to Hell è arrivato al cinema nel 2009 e ha raggiunto quota 90 milioni di dollari.

