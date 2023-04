La scorsa estate è stato annunciato lo sviluppo di uno spin-off di Rocky intitolato Drago e incentrato sulla famiglia Drago. Nel film, oltre a Florian Munteanu nei panni di Viktor, ci sarà ovviamente anche Dolph Lundgren in quelli di Ivan, personaggio visto in Rocky IV e Creed II. L’attore, in un’intervista con ScreenRant, ha fornito un aggiornamento e qualche dettaglio sul progetto.

Ecco le sue parole:

La MGM ha un progetto in programma. C’era una sceneggiatura che non è piaciuta a nessuno. Ora, per quanto ne so, stanno cercando un nuovo sceneggiatore e cercano di attingere nuovamente a quel mondo.

Ho fatto un film, Creed II, che si apre in Ucraina ed è molto interessante. Ora è più interessante di quanto non fosse nel 2018. L’idea era di tornare indietro e ricominciare di nuovo in Ucraina, a Kiev, ma ora, ovviamente, c’è una guerra in corso. C’è un motivo per cui un padre e un figlio decidono in America. Quindi è un po’ una storia di immigrazione e di combattimenti. Ho pensato che fosse una grande idea, ma bisogna trovare la persona giusta per scriverla, ed è quello che sta succedendo adesso.