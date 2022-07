Tra le varie trasformazioni che vedremo in Dragon Ball Super: Super Hero, a quanto pare, ce ne sarà anche una del namecciano più noto del franchise.

Lo stesso Akira Toriyama ha commentato infatti la trasformazione di Piccolo denominata “Piccolo Orange”.

Il mio personaggio preferito è Piccolo, per via del suo pacato stoicismo. È raro vederlo correre o parlare tanto quanto questa volta, e probabilmente è anche il primo episodio in cui ottiene una sua reale trasformazione. Dato che non ha capelli da poter mettere all’insù, ho provato a mostrarlo tramite il suo potenziale. Poi però ho pensato che questo aspetto da solo avrebbe reso difficile distinguere la sua trasformazione, quindi l’ho reso arancione, anche se probabilmente ci sono momenti in cui è difficile distinguere questa dalla sua forma normale.