Dragon Trainer: Dean DeBlois dirigerà il film in live-action

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter la Universal avrebbe messo in cantiere un adattamento in live-action basato sull’amato franchise DreamWorks Animation Dragon Trainer.

Dean DeBlois, che si è occupato della regia di tutti e tre i film animati originali insieme a Chris Sanders, è a bordo di questo nuovo progetto come sceneggiatore, produttore e regista.

L’uscita del film nelle sale è stata fissata al 14 marzo 2025. Il casting è già in corso.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo film della saga:

L’adolescente vichingo Hic, vive sull’isola di Berk, dove combattere i draghi è uno stile di vita. L’opinione piuttosto progressista del giovane vichingo e il suo senso dell’umorismo mal si conciliano però con gli ideali della sua tribù. Quando incontra (e ne diviene amico) un drago ferito, il suo mondo e le sue convinzioni vengono totalmente sconvolti, e ciò che era iniziato come un’opportunità per dimostrare il suo valore si trasformerà in un’occasione per stabilire un nuovo corso per il futuro di tutta la sua tribù.