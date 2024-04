In una recente intervista con ScreenRant, Jay Baruchel, che ha dato la voce e interpretato Hiccup nei tre film d’animazione di Dragon Trainer, ha parlato del suo entusiasmo verso l’adattamento live-action in lavorazione.

L’attore ha rivolto parole di grande affetto per il progetto e per Dean Deblois, che dai film animati è passato a dirigere anche il live-action:

Beh, il film è scritto e diretto dal mio caro amico Dean, e non posso che essere davvero fiero di lui! Mi ha mandato un sacco di foto dai giganteschi set che hanno costruito in Irlanda. Sono davvero emozionato perché lui ha così tante idee davvero colossali e non avete ancora visto niente! Sono davvero fiero di lui e contento che riesca a portare avanti il suo progetto. Tutti quelli che erano bambini quando sono usciti i film animati, ora sono cresciuti, questa cosa mi manda fuori di testa. Quindi c’è una nuova generazione di bambini dopo di loro che aspetta di avere il suo Dragon Trainer e spero che lo troveranno in questo film.

Baruchel ha anche avuto delle parole di riguardo per il cast di attori che interpreterà gli iconici protagonisti e in particolare per chi si ritroverà a cavalcare Sdentato:

So che questa sarà una grande avventura per quei ragazzi. E per chiunque di loro si ritroverà a cavalcare il mio amato Sdentato… ricordatevi di rispettare il vostro drago e lui rispetterà voi. Ma soprattutto, divertitevi, perché non capita tutti i giorni di fare parte di qualcosa che interessa alle persone di tutto il mondo e questo è qualcosa che si porteranno dentro per tutta la vita.

I protagonisti sono Mason Thames, che interpreta Hiccup, mentre Nico Parker veste i panni di Astrid. Accanto a loro Gerard Butler, che anche in questa versione interpreter Stoick l’immenso (dopo aver dato voce alla controparte animata), mentre Nick Frost veste i panni di Skaracchio Ruttans. Completano il cast Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn nei panni di Gambedipesce, Moccicoso, TestaBruta e Testa di Tufo.

La Universal Pictures distribuirà il film al cinema il 13 giugno 2025 anche in IMAX.

