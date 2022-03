Durante gli impegni stampa di The Guardians of Justice, serie approdata qualche giorno fa su Netflix, il produttoreha potuto parlare in merito alla possibilità di realizzare un sequel di, la pellicola del 2012 con Karl Urban basata sul fumetto già portato al cinema nel 1995 con Dredd – La legge sono io, il film di Danny Cannon con Sylvester Stallone.

Chiacchierando di Dredd con Comic Book, Adi Shankar ha dapprima specificato di non possedere i diritti:

Non possiedo né controllo i diritti di Dredd. Ergo, se mi stai chiedendo se sarà il mio prossimo progetto, non ho alcun controllo sui diritti di sfruttamento.

Poi, parlando in via ipotetica di un Dredd 2 realizzato magari per lo streaming, aggiunge:

A un livello macro: per diverso tempo, lo streaming è stato una sorta di far west. Ma oggi è tutto decisamente più formalizzato e snello. C’è un sacco di content che viene realizzato e più opportunità di mettere in cantiere roba perché c’è sempre più necessità di contenuti. E questo è andato a creare un paradigma inedito. Quindi [sulla possibilità di un Dredd 2 realizzato per una piattaforma streaming] la mia risposta è: assolutamente sì

