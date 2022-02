Nel 1982, Henry Thomas eerano i piccolissimi protagonisti del leggendario film diE.T. l’extra-terrestre. Quando il film arrivò nei cinema,aveva appena sette anni e nella pellicola interpretava Gertie, la sorella minore del giovane Elliot (interpretato dal già citato Henry Thomas).

In una recente chiacchierata fatta con People, Drew Barrymore ha potuto parlare di come intende celebrare l’importante compleanno della pellicola: in compagnia delle sue due figlie e di Steven Spielberg.

Ecco le sue parole:

Ne ho parlato di recente con Steven Spielberg. Chiama le mie figlie che ha tenuto in braccio da piccole e che conosce da sempre. Voglio godermi questo momento con loro, includerle nelle celebrazioni che farò con Steven. Per me è come una grande figura paterna. Per cui lui stesso ha detto “Non mancheremo di festeggiare questo momento con le tue figlie”. Ho risposto che “Ok, hai ragione, non possiamo mancare una occasione del genere”. È come un cerchio che si chiude. Le mie figlie hanno un’età vicina a quella che avevo io quando E.T. è uscito. Anzi, Frankie ha proprio quell’età. Lei ha sette anni, sta per farne otto. Olive ne ha 9 e sta per farne 10. E entrambe vogliono tantissimo bene a Steven.