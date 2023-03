Dumb Money: fissata la data d’uscita per il film con Seth Rogen e Paul Dano sulla vicenda GameStop

Secondo quanto riportato da Deadline, la Sony ha fissato al prossimo 20 ottobre la data d’uscita nelle sale statunitensi di Dumb Money, film incentrato sulla vicenda che ha coinvolto GameStop nel 2021. Alla regia troviamo Craig Gillespie (Tonya, Crudelia), nel cast Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan, Pete Davidson, Shailene Woodley, Dane DeHaan e Vincent D’Onofrio.

Basato sul libro di Ben Mezrich The Antisocial Network, Dumb Money è descritto come un ritratto pungente, divertente ed emozionante di come un gruppo di investitori amatoriali e di frequentatori di Internet, liberamente affiliati, abbia distrutto uno dei più grandi fondi speculativi di Wall Street e messo in crisi l’establishment.

Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum (Orange is The New Black) si sono occupati della sceneggiatura, Aaron Ryder, Teddy Schwarzman e Gillespie sono i produttori. Tra i produttori esecutivi Michael Heimler, John Friedberg, Andrew Swett, Angelo, Blum, Mezrich, Johnny Holland, Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss e Kevin Ulrich.

Ricordiamo che la vicenda nasce nel gennaio 2021, quando è balzato agli onori della cronaca il gruppo di Reddit, r/wallstreetbets, per la prestazione incredibile che ha causato alle azioni della catena di negozi di videogiochi GameStop, passate in 3 settimane a quasi 20 volte il loro valore, da 19 dollari ad azione a 370 dollari ad azione. Come vi abbiamo spiegato nel dettaglio, in sostanza gli appartenenti al gruppo Reddit hanno deciso di iniziare a investire su GameStop con l’esplicito obiettivo di rovinare i giganteschi fondi d’investimento che speculano sulla perdita di valore di queste società. E ci sono riusciti, non senza conseguenze (qui ulteriori dettagli).

FONTE: Deadline