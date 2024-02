Vanity Fair ha intervistato Austin Butler per parlare del suo Feyd-Rautha in Dune 2 (Dune: Parte due), da ieri nei cinema italiani.

Il personaggio è stato definito come brutale e al contempo attraente dal regista Denis Villeneuve: “È probabilmente il sex symbol di Giedi Prime. Cercavo qualcuno di fisicamente attraente, dal forte sex appeal“.

Butler ha spiegato di essersi allenato duramente per raggiungere l’aspetto fisico giusto:

Mi sono allenato con un ex Navy SEAL. […] L’allenamento ha cambiato il modo in cui camminavo, il modo in cui mi sentivo nel mio corpo. Poi mi sono esercitato tantissimo con i pugnali, e intanto ho osservato tantissimo gli animali, come le pantere e i serpenti per vedere come usassero gli occhi e quanto fossero fermi nei secondi prima di attaccare.