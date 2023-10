Il prossimo anno vedremo Austin Butler (Elvis) in Dune: Capitolo Due, secondo capitolo del progetto kolossal firmato da Denis Villeneuve.

Intervistato da Interview Magazine insieme a Josh Brolin (anche lui nel cast del kolossal sopracitato), Butler ha elogiato Villeneuve e il suo operato:

Denis è uno dei più grandi registi viventi, quindi l’idea di lavorare con lui, e poi con te [con Brolin], e con tutto il cast era così eccitante per me. Con Denis, dai in pasto alla sua mente un’idea, e inizia a lavorare, poi lui torna con altre 10, e quindi l’uno nutre dell’immaginazione dell’altro.