Durante la promozione di Dune 2 (Dune: Parte due), Austin Butler ha parlato a NME del suo approccio al ruolo di Feyd-Rautha nel sequel di Denis Villeneuve, parlando di come, per impersonare al meglio il ruolo di questo cattivo contorto e malato, si sia preparato guardando soprattutto al lavoro di due attori: Gary Oldman e Heath Ledger.

Ecco quanto dichiarato dall’attore nel dettaglio:

Sono sempre stato ispirato da Gary Oldman, in molti dei suoi ruoli, da Lèon a Una vita al massimo (True Romance) o Il quinto elemento. E abbiamo anche parlato a lungo di Heat Ledger, quel modo di recitare che aveva. Non ho preso niente di specifico da loro… ma sono stati fonte di grande ispirazione per il ruolo.