Dune 2, Austin Butler è onorato di far parte del cast del film

Verso la fine di maggio, Austin Butler ha confermato il suo ingresso nel cast di Dune 2, la seconda parte del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve.

L’attore, visto di recente in Elvis (LEGGI LA RECENSIONE), è stato scelto per la parte di Feyd-Rautha, un nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) nonché uno dei principali villain del romanzo di Frank Herbert. Fra l’altro è fratello minore di Glossu Rabban (interpretato da Dave Bautista nel film). Nel film diretto da David Lynch uscito nel 1984 venne interpretato da Sting.

Parlando con Variety in occasione dei The Governors Award, Austin Butler si è detto onorato di essere entrato a far parte del cast di Dune 2 dicendo:

Ho amato tantissimo il primo film. Un capolavoro del cinema. Per questo, l’idea di poter entrare a far parte di questo mondo è incredibilmente emozionante. E Denis è uno dei miei filmmaker preferiti, nonché una persona straordinaria. È così gentile e, personalmente, sono un fan di tutti gli attori che partecipano al film. Mi sento davvero onorato. È quasi surreale. Mi sento come un ragazzino che si ritrova nel suo film preferito, come se stessi camminando sul set di un film che adoravo da ragazzino. Come se stessi calcando il set di Indiana Jones, uno di quei lungometraggi che ti hanno colpito da ragazzino.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023. Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

FONTE: Variety