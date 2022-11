Dune 2: Barry Keoghan commenta il suo mancato coinvolgimento nel ruolo di Feyd-Rautha

Nel sequel di Dune Austin Butler (Elvis) è stato scelto per vestire i panni di Feyd-Rautha. Tuttavia nei mesi prima del suo coinvolgimento nel progetto un altro interprete era stato vociferato per sopracitato ruolo, ovvero Barry Keoghan (Eternals, The Batman).

E intervistato recentemente dal New York Times Keoghan ha parlato di questa “occasione persa” prendendola con filosofia:

Guarda, sono un grande fan di Dune e sarebbe stato davvero bello poterne fare parte. Sono anche un grande fan di Timothée [Chalamet]. Ma si vede che non faceva per me. Bisogna accettarlo a volte. A volte le cose non fanno per te.

Previsto originariamente per il 17 novembre del 2023, Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023. Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

Tra le località scelte per le riprese del secondo Dune troviamo Budapest, Abu Dhabi, la Giordania e l’Italia. Nel cast definitivo troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson. Accanto a loro troveremo Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

