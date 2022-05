Ancora un ingresso nel cast di, le cui riprese partiranno entro la fine dell’anno. Si tratta di, che come riporta Variety è stato scelto per interpretare l’Imperatore Shaddam IV, ultimo imperatore della dinastia Corrino.

Al momento non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese, ma di recente abbiamo appreso che la sceneggiatura è pronta. L’uscita, invece, è fissata al 20 ottobre 2023.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha. Christopher Walken sarà l’Imperatore

