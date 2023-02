Dune 2, Dave Bautista su Austin Butler: “Sul set era terrificante”

Nonostante lo abbiano “accusato” di parlare ancora come Elvis, sul set di Dune 2 Austin Butler aveva tutt’altro la voce del celebre cantante.

In una recente intervista con l’USA Today, Dave Bautista ha parlato del film lodando il suo collega, nuovo ingresso nel cast del sequel:

È la persona più dolce che si possa incontrare. Non so chi fosse questo ragazzo, ma sul set non era Austin Butler, e non era Elvis. Avva un aspetto diverso, una voce diversa. Tutto ciò che riguardava il suo comportamento era terrificante.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!