In occasione della presentazione di Dune 2 (Dune: Parte due) a New York, Dave Bautista ha parlato della sua esperienza sul set del film e della sua collaborazione con i colleghi.

“È stato davvero intimidatorio ritrovarsi sul set con Stellan Skarsgard, Christopher Walken, Timmy [Timothée Chalamet], Zendaya, Austin [Butler], Florence [Pugh] e Josh Brolin” ha detto l’attore a People. “Oddio, ho una cotta, una cotta tremenda per Josh Brolin. Lo adoro come attore e come essere umano“.

I due attori avevano già legato sul set dei film Marvel visto che hanno interagito nei panni di Drax e Thanos:

È lì che ci siamo conosciuti. Conosco Josh da anni e ci siamo avvicinati davvero tanto durante le nostra conversazioni lavorando ai film Marvel.

