Già qualche settimana fa, durante le attività per Dune 2, Denis Villeneuve aveva commentato con un certo divertimento la questione dei cestini di popcorn simili a masturbatori per uomo (ECCO I DETTAGLI).

In una recente intervista col New York Times in cui ha parlato anche dei meme di Stilgar, è tornato a discutere dei suddetti cestini:

Penso che quel cestino dei popcorn sia un’idea di marketing incredibile. Ho riso così tanto. È così stravagante. Non so chi l’abbia progettato, ma credo sia un po’ un genio. Mi va davvero bene quel secchiello!

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due, arrivato il 28 febbraio nei cinema, nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: New York Times

Classifiche consigliate