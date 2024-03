Timothée Chalamet è tornato nei panni di Paul Atreides in Dune 2, diretto da Denis Villeneuve.

Intervistato da Total Film il regista si è complimentato con Chalamet per la sua crescita come attore e il suo talento nel trasmettere la vulnerabilità del personaggio sullo schermo. Afferma:

Sono rimasto molto commosso e orgoglioso dal modo in cui Timothée ha abbracciato il viaggio di Paul. Direi che è arrivato alla Parte Due come un attore diverso rispetto alla Parte Uno, dove ho sentito che era meno vulnerabile e più sicuro di sé. Naturalmente, quando ha fatto la Parte Uno, era molto più giovane. Ed era la sua prima volta in un film di quella portata. Doveva trovare il suo equilibrio, individuare i suoi limiti, cercando di salvaguardare la sua concentrazione.

Conclude:

Stava imparando molto. Nella Parte Due, è arrivato con molta più esperienza e sia Timothée che io eravamo molto entusiasti da ciò che avevamo di fronte per il viaggio di Paul. Sapevo che Timothée stava aspettando con ansia di esplodere o implodere, non so, davanti alla telecamera, e sono molto orgoglioso del modo in cui lo ha fatto.