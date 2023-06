In un’intervista con Town and Country, Denis Villeneuve ha rivelato che in Dune 2 (GUARDA IL TRAILER) il personaggio di Lady Jessica Atreides, interpretato da Rebecca Ferguson, giocherà un ruolo molto importante. Ecco le sue parole:

Lady Jessica scompare nella seconda parte del libro, e mentre scrivevo la sceneggiatura mi sono assicurato di fare il contrario, che fosse attiva, di riportarla in primo piano nella storia. Non vedo l’ora che il mondo veda ciò che Rebecca ha realizzato. Non ha paura di andare molto lontano. È una forza su cui posso contare. [Ferguson] ama divertirsi. Per lei è importante godersi il momento e creare leggerezza, fare battute e assicurarsi che tutti siano a proprio agio. Vuole che ci si senta sicuri.

Parlando del suo personaggio, Ferguson aggiunge:

È una mamma che protegge e addestra qualcuno e qualcosa. Dico qualcosa perché sa di avere a che fare con un’entità più grande di loro. Quando Paul [Timothee Chalamet] comincia a distaccarsi, lei inizia a perdere potere, e questo la porta a un viaggio imprevisto per scoprire chi siamo in risposta alle altre persone. È allora che ritroviamo noi stessi.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film.

Cosa ne pensate del ruolo di Lady Jessica in Dune 2? Lasciate un commento!

FONTE: Town and Country.

Classifiche consigliate