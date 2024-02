Dune 2 (Dune – Parte Due) è al cinema dal 28 febbraio e sta ottenendo un’ottima accoglienza di pubblico e critica. Il film continua l’avventura di Paul Atreides (Timothée Chalamet), basandosi sull’imponente romanzo di Frank Herbert.

Racconta il regista Denis Villeneuve qual è la sua scena preferita del film in un’intervista con CineFix:

C’è una scena in cui Paul finalmente cavalca il verme. Vediamo il suo piede e finalmente si alza in piedi e trova l’equilibrio sul verme per la prima volta. È un po’ come quando diventa un Fremen, quando diventa adulto.