A differenza di Dune: Parte Uno, che è stato girato solo parzialmente in IMAX, Dune: Parte Due è stato girato interamente in questo formato utilizzando le cineprese Arri Alexa 65 IMAX, Arri Alexa LF IMAX e le Arri Alexa Mini LF IMAX. Nei cinema del circuito il film verrà proposto quindi interamente in formato espanso IMAX (1:90:1), e in alcuni casi anche in pellicola IMAX 70 mm.

Parlando con ComicBook.com, il regista Denis Villeneuve ha spiegato la sua linea di pensiero nel concepire il film in questo formato:

Il punto è che nel primo film abbiamo pensato che tutto ciò che era collegato alla natura e allo spazio sarebbe stato girato in IMAX. La cosa interessante, per un regista, è poter utilizzare il cambio di formato come una sorta di nuovo modo di dare ritmo interno. Si può accrescere l’impatto di alcune emozioni, o di alcune rivelazioni, o la scoperta di nuove ambientazioni, utilizzando il cambio di formato. La Parte Due è stata girata in gran parte nel deserto, quindi insieme al direttore della fotografia Greig Fraser abbiamo deciso di girare tutto in IMAX. Ho utilizzato i cambi di formato passando dal formato IMAX standard 1:43:1 a 1:90:1, che è un cambio meno drastico. Il fatto è che è un film molto più immersivo, aveva senso per me passare totalmente al formato IMAX.

Nel film proiettato nelle sale IMAX, quindi, ci saranno comunque dei cambi di formato: dal formato espanso IMAX (IMAX Enhanced), è 1:90:1 e offre quindi il 26% in più di immagine rispetto al normale formato panoramico, al formato IMAX tradizionale 1:43:1, come potete vedere nel grafico sottostante:

Il secondo film preparerà il terreno per il terzo film

Sempre in un’intervista con Comicbook, Zendaya e Florence Pugh hanno confermato che il secondo film espanderà il mondo presentato nel primo, preparando nel contempo il terreno per il terzo, basato sul romando Messia di Dune.

“È un film che ti spezza il cuore,” spiega Zendaya parlando del finale. “Spezza il cuore. C’è un tradimento. C’è la perdita, c’è la confusione… è un finale molto doloroso. Non finisce con qualcuno che vince. Ci sono sogni infranti e molto cuore”. Aggiunge Pugh: “Quando ho letto le ultime pagine ho subito pensato: la Principessa Irulan è molto più informata di quello che pensassi. È un momento nel quale si rende conto del suo potere, e della posizione che avrà in futuro e della necessità di far fede al suo nome. Si rende conto che è una decisione quasi commerciale, si tratta di affari… adoro questo suo aspetto. Dopo aver visto un intero film in cui lei non fa che ascoltare, guardare e riflettere, a questo punto la vediamo prendere una decisione importante assieme a lui. E poi, alla fine, c’è questo momento tra loro due che è veramente straziante: penso che anche lei l’abbia intuito. Penso si renda conto di cosa significa, e quando osserva lo splendido e triste volto di Chani capisce che non faceva parte del piano. Ciò significa che, realisticamente, anche lei dovrà essere inclusa in questo accordo. Insomma, non è un finale positivo, e prepara il terreno per il film successivo, che sarà molto, molto entusiasmante.”

Dune – Parte Due uscirà al cinema il 29 febbraio.

