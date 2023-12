Con un certo anticipo sull’uscita al cinema di Dune 2, Denis Villeneuve ha partecipato a un’attività stampa legata al film in Corea del Sud, dove ha parlato non solo di questo secondo episodio della saga, ma anche del terzo, Dune: Messiah, aggiornando sul suo sviluppo.

Nell’intervista, Villeneuve afferma che Dune 2 sia nettamente migliore del primo film:

Per quanto mi riguarda, questo film è molto meglio del primo. C’è qualcosa di molto più vivo in esso. C’è il rapporto con i personaggi. Ho cercato di raggiungere un’intensità e una qualità di emozioni che non sono riuscito a raggiungere nel primo film, e che invece sono riuscito a raggiungere nel secondo. Non sto dicendo che è un film perfetto, ma posso dire di essere molto più felice della Parte Due che della Parte Uno. Non vedo l’ora di poterlo condividere con i fan e con gli spettatori.

Già ad agosto Villeneuve aveva parlato del terzo film, spiegando su Empire Magazine di aver già iniziato a scrivere l’adattamento di Messia di Dune. Ora, conferma che la sceneggiatura è in arrivo:

Viene scritto in questo momento. La sceneggiatura è quasi finita, però non è finita. Ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il sogno è poter fare questo terzo film, per me avrebbe assolutamente senso farlo.

Il regista ha però ribadito che ci vorrà una pausa, per lui, nella realizzazione di questi film, perché tra il primo e il secondo Dune non si è fermato un secondo:

Non so esattamente quando potrei tornare su Arrakis. Potrei fare una piccola deviazione nel frattempo. Per la mia sanità mentale, potrei voler fare qualcosa tra i due film, ma comunque il mio sogno è quello di tornare un’ultima volta in questo pianeta che adoro.

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due, in uscita il 1 marzo negli USA (il 28 febbraio da noi), nella scheda del film.

