In Dune 2, le scene ambientate su Giedi Prime, il pianeta degli Harkonnen, sono in bianco e nero. Una scelta precisa del regista Denis Villeneuve, come ha spiegato lui stesso recentemente, che il direttore della fotografia Greig Fraser ha accolto a braccia aperte. Quest’ultimo, in un’intervista con Inverse, ha raccontato nel dettaglio come i passaggi in questione sono state realizzati. Ha spiegato in particolare di aver usato la camera digitale Alexa LF, che col suo team ha modificato giocando con i filtri fino a renderla in grado di vedere solo gli infrarossi.

Questo perché:

[Il pianeta] non vede alcuna luce visibile. Il sole emette molti infrarossi, come è noto. È questo che crea la vita su questo pianeta, il calore del sole e gli infrarossi. Inoltre, crea un effetto davvero sorprendente sulla tonalità della pelle. Avevamo bisogno di trovare delle regole per ciò che il sole fa. Perché gli interni sono a colori? Quindi le nostre regole erano: tutto ciò che il sole colpisce è [sbiadito]. Quindi c’è il sole diretto e quello di riflesso. Avevamo un impianto 3D, che normalmente viene utilizzato per realizzare film in 3D, ma una macchina da presa era a colori e l’altra a infrarossi. Ci siamo quindi assicurati di avere luci che emettessero infrarossi per la camera a infrarossi e luci che quest’ultima non potesse vedere, ovvero LED che emettono luce visibile ma non a infrarossi. Dovevamo avere due tipi diversi di sorgenti luminose sul set che ogni camera potesse vedere separatamente e in modo diverso. Denis è venuto da me e mi ha detto: “Ho avuto un’idea fantastica. Sono come degli anti-fuochi d’artificio. Aspirano la luce e non la immettono“. Io ho pensato: “Che idea fantastica. Non ho idea di come realizzarla”. Abbiamo lavorato sodo per cercare di raggiungere questo obiettivo, questa sorta di luce anti-esplosione.

