Durante una recente intervista con Screenrant, il direttore della fotografia Greig Fraser ha parlato del suo lavoro su Dune 2 (Dune: parte due).

Fraser ha parlato nello specifico della realizzazione della scena in bianco e nero con Austin Butler e ha spiegato che si è trattato della prima sequenza girata per la pellicola:

È stata una mossa coraggiosa girare in questo formato, perché la preoccupazione era che ai pani alti vedessero il materiale e dicessero: “Che diamine è questa roba?“. […] Ma abbiamo fatto una scelta e abbiamo detto: “Beh, ecco la nostra decisione. È in bianco e nero, senza colore, e no, non possiamo aggiungere il colore. Non si torna indietro“.