In un’intervista con CB, Greig Fraser, direttore della fotografia di Dune 2, ha raccontato le sfide affrontate per le scene in bianco e nero del film, ambientate sul pianeta Giedi Prime e con protagonista Austin Butler. Ecco le sue parole:

Il bianco e nero ha comportato un notevole cambiamento nel nostro lavoro per quanto riguarda la messa a fuoco. Non sono uno scienziato, ma ne capisco qualcosa: la radiazione infrarossa mette a fuoco i suoi raggi in un punto diverso della camera rispetto alla luce visibile. Perché quando il rosso, il verde e il blu vengono messi a fuoco tutti insieme su un sensore, si ottiene una buona immagine. Ma gli infrarossi, credo, vengono messi a fuoco più in profondità o più vicino. Probabilmente qualcuno potrà correggermi. So che, per il mio addetto alla messa a fuoco, tutte i contrassegni degli obiettivi erano sbagliati, erano tutti fuori posto. Quindi ha dovuto passare molto tempo a preparare nuovi punti per la messa a fuoco. Anche in quel caso, poiché stavamo girando con un impianto 3D tridimensionale, come con un impianto stereoscopico, se c’era un piccolo spostamento nell’impianto, cambiava la messa a fuoco. Come sapete, non è una scena in cui [Butler] sta fermo. Si muove molto. Quindi la messa a fuoco è stata una sfida davvero enorme.