Mancano meno di due settimane all’uscita di Dune 2! La Donna Robot e Wonka si innamorano. Poi Elvis cerca di mandare tutto all’aria mentre il suo papà cattivo galleggia in una piscina di melma stagnante. Il tizio della WWE da Guardiani della Galassia si arrabbia un sacco mentre la tipa sexy di Midsommar mette gli occhi addosso a Wonka Obi Wan subito dopo che sua madre viene sorpresa a prendere LSD in un bagno sabbioso. Chigurh ancora non sopporta il tizio de I Goonies. Voglio dire, chi non vorrebbe vedere una roba come questa in IMAX??? La pandemia come la conoscevamo è finita. Gli scioperi sono iniziati e finiti. Al diavolo. È tempo di riunirsi di nuovo e provare quella sensazione incredibile che si ha quando le luci si abbassano, hai la mano dentro al tuo sacchetto di popcorn, e DUNE 2 ti conquista.

DIVERTITEVI.