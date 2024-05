In un’intervista esclusiva per ScreenRant, Greig Fraser, direttore della fotografia per Dune 2 di Denis Vileneuve, ha parlato di Alia, il personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy in un cammeo per il secondo capitolo del franchise e di come il segreto sul suo ruolo e le scene girate sia rimasto inviolato fino all’uscita del film in sala:

Devo dire che la presenza del personaggio di Alia è stato un segreto davvero ben custodito e sono molto fiero della mia squadra, visto che l’abbiamo girata noi con un piccolo e ristretto gruppo di professionisti. Siamo andati noi pochi in Namibia, e l’abbiamo semplicemente girata, era passata decisamente in sordina. Ma sia io che Denis ci siamo assicurati di ricordare a tutta la squadra presente di non parlarne con nessuno. E cosi è stato. È davvero difficile di questi tempi tenere un segreto a Hollywood, molto difficile. Le persone tendono sempre a parlare, eppure nessuno di noi l’ha fatto.

Ha poi confermato che la veloce apparizione nel secondo film sarà soltanto un preludio a quanto accadrà in Dune 3.

