Dune 2 vede Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Gurney Halleck (Josh Brolin) ritrovarsi dopo che quest’ultimo era scomparso nel primo film in seguito a un attacco degli Harkonnen. L’incontro è stato ben accolto dai fan, ma ha lasciato anche alcune perplessità. In particolare: per quanto sono rimasti separati i due?

A rispondere alla domanda è lo stesso Brolin in un’intervista con Associated Press:

Ricordo quando eravamo sul set e ci chiedevamo: “Quanto tempo è passato?” Penso siano stati circa nove mesi. I suoi capelli sono più lunghi, è dimagrito ed è diventato più simile a un ratto del deserto, sopravvivendo piuttosto che prosperando.

Dune- Parte Due è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

