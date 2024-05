Come vi avevamo già raccontato in questo articolo, il personaggio che Tim Blake Nelson ha interpretato in Dune 2 (Dune: Parte due) è stato tagliato dal montaggio finale lasciando l’attore con il “cuore spezzato”.

Oggi Joe Walker, montatore del film, ha fatto due chiacchiere con The Wrap spiegando nel dettaglio i motivi dietro a questa decisione:

Nessuna di queste decisioni viene presa con leggerezza. Sul serio, è una tortura. Specialmente per Denis, una delle persone che ha più a cuore il talento di uno come Nelson. Tutto sta nel cercare di tenere più elementi possibili nel prodotto finale, ma arriva un momento in cui devi trovare un equilibrio tra il tempo della storia e il viaggio dello spettatore. E a volte, purtroppo, senza che nessuno degli attori ne abbia colpa, ci va di mezzo una scena che è stata studiata e pianificata per mesi e che ci ha messo giorni per essere girata, e prendi quella decisione con il cuore in mano, ma lo fai. Ho imparato tempo fa che la storia viene prima di tutto, sempre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate