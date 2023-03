Dune 2 mostrerà nel dettaglio “tre mondi diversi”, secondo la costumista

Durante una masterclass al Doha Film Institute (come riportato da Deadline), la costumista Jacqueline West ha parlato di Dune 2, in arrivo a fine anno, e nello specifico del lavoro svolto per la pellicola di Denis Villeneuve.

Questa volta il film mostrerà nel dettaglio tre diverse ambientazioni:

Nella parte 2 ci si immerge a fondo nei mondi diversi di Dune. Scopriamo che aspetto ha il mondo dell’imperatore, andiamo sul suo pianeta. Trascorriamo molto tempo su Giedi Prime, il pianeta della casa Harkonnen, nel mondo del personaggio di Stellan Skarsgård [Vladimir Harkonnen]. Feyd-Rautha [Harkonnen] arriva in questo film, splendidamente interpretato da Austin Butler, Elvis. È favoloso nel film. E poi il mondo di espande, abbiamo dovuto creare tre mondi dall’aspetto diverso e poi rivisitare le Bene Gessereit, le donne anziane che hanno questi costumi che ricordano quasi le mummie egizie. Il film è visivamente stupefacente, come i set e la fotografia.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!