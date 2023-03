Contrariamente alla prima parte, a quanto pare Dune 2 non debutterà al prossimo Festival di Venezia. Le motivazioni, stando a quanto riportato da Deadline, sono principalmente due: gli effetti speciali e la data di uscita troppo lontana rispetto all’eventuale premiere veneziana.

A quanto pare la post-produzione di Dune 2 non sarà ultimata in tempo per la kermesse che, quest’anno, si terrà dal 30 agosto al 9 settembre. In aggiunta a ciò, considerata l’uscita della pellicola, fissata al 3 novembre, la Warner preferirebbe presentarlo sì a un festival, ma a uno più “sotto data”. Deadline segnala che a ottenere una premiere che si preannuncia già come ricchissima di star potrebbe essere il Festival di New York che si terrà dal 29 settembre al 15 ottobre.

Poco male perché, come puntualizza il magazine, ci sono comunque svariate pellicole di peso che potrebbero debuttare proprio a Venezia. Film come A Haunting in Venice di Kenneth Branagh, Priscilla di Sofia Coppola, Napoleon di Ridley Scott, Ferrari di Michael Mann, Maestro di Bradley Cooper e Killer di David Fincher.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

