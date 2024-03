Durante un’intervista con Moviefone a proposito di Dune 2 (Dune: Parte due), Denis Villeneuve ha parlato del suo desiderio di rendere la seconda parte “autonoma” rispetto alla prima, lasciando intendere che si potrebbe vedere il film arrivato da poco al cinema anche senza aver visto il primo nel 2021.

“Era importante per me che il film fosse autonomo, perciò una persona che non ha visto Dune potrebbe comunque godersi la Parte due” ha spiegato il regista. “Perciò abbiamo inserito abbastanza indizi all’inizio della storia per assicurarci che potesse essere autonomo“.

Ovviamente, ha poi aggiunto, è sempre meglio non lasciarsi sfuggire nulla:

Naturalmente il viaggio è più bello se avete visto Dune, ma ci ho provato.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

