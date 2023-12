In occasione della CCXP di San Paolo in Brasile, la Warner Bros. ha diffuso una serie di character poster dedicati a tutti i protagonisti di Dune 2, l’atteso blockbuster in uscita il 1 marzo in tutto il mondo. Nelle locandine, che potete vedere qui sotto, possiamo dare un primo sguardo ad alcuni personaggi inediti, come lo spietato Feyd-Rautha di Austin Butler, l’Imperatore Shaddam IV di Christopher Walken, Lady margot di Léa Seydoux, o la Principessa Irulan di Florence Pugh. Inoltre, tornano personaggi come Paul Atreides di Timothée Chalamet e Chani di Zendaya, assieme a Gurney Halleck di Josh Brolin, Lady Jessica di Rebecca Ferguson e il Barone di Stellan Skarsgard.

Come promesso, il cast del film è anche salito sul palco della convention, accolto da un pubblico in delirio, il quale ha avuto il privilegio di vedere i primi 10 minuti del film in anteprima mondiale:

Secondo i presenti, la sequenza mostrata è stata “incredibile”, una scena tranquilla tra Zendaya e Timothée Chalamet su una duna di sabbia che culmina con Paul che cerca di cavalcare un Verme delle sabbie per la prima volta. “Una cosa incredibile,” ribadisce Steve Weintraub di Collider:

The #dune2 footage just shown at #CCXP23 was jaw dropping. We saw the opening 10 min (!!!), a quiet scene between @Zendaya and #TimotheeChalamet on a sand dune, and then my favorite of the footage which was Paul trying to ride a sandworm for the first time. Incredible stuff. pic.twitter.com/jnTjT2gSNh — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 3, 2023

Ed eccoci alle locandine, che mostrano i vari personaggi. Da notare i Fremen e i loro alleati che, grazie all’esposizione alla Spezia, presentano gli occhi blu:

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due, in uscita il 1 marzo, nella scheda del film.

